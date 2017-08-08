كوتينيو يبدأ التمرد على «الريدز» ويُبلغ كلوب رغبته في الرحيل

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أبلغ البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مدربه يورجن كلوب رغبته في في الانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الثلاثاء، عن أن كوتينيو ذهب إلى كلوب وأخبره بأن يقبل عرض برشلونة، ليكون بديلًا لمواطنه نيمار.

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وأضافت الصحيفة، أن كوتينيو بدأ في التراخي خلال تدريبات الفريق، منذ تزايد اهتمام برشلونة بضمه، من أجل الضغط على إدارة «الريدز» والسماح له بالمغادرة.

ويذكر أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا لإدارة الريدز يقدر بـ72 مليون جنيه إسبترليني، للتعاقد مع كوتينيو، إلا أن إدارة الفريق الإنجليزي رفضت العرض المقدم من النادي الكتالوني.