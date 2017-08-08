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مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:35 مساءً
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:35 مساءً
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:35 مساءً
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:35 مساءً
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:35 مساءً
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:31 مساءً
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:30 مساءً
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:30 مساءً
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد
-
الخميس 17 أغسطس 2017 03:30 مساءً
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:30 مساءً
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الأخبار - المتحدث العسكري : مقتل 5 إرهابيين وضبط 3 في مداهمة بوسط سيناء
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DMC
الثلاثاء 08 أغسطس 2017 05:39 مساءً
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