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بالصور- كورتني كارداشيان تزور الأهرامات

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مصراوي Masrawy

بالصور- كورتني كارداشيان تزور الأهرامات

05:07 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

المتحدث العسكري: مقتل 5 تكفيريين وضبط 3 آخرين وسط سيناء

الألبوم التالى

المتحدث العسكري: مقتل 5 تكفيريين وضبط 3 آخرين وسط سيناء

كتبت- نسمة فرج:

زارت نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتني كارداشيان، الثلاثاء، منطقة أهرامات الجيزة برفقة صديقها العربي يونس بن دجيمان.

رافق كارداشيان وصديقها، خلال الزيارة أشرف محي، مدير آثار الهرم والتي شملت دخول الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وحرم أبو الهول.

وحرصت نجمة تليفزيون الواقع على التقاط الصور التذكارية أمام الهرم وأبوالهول، كما أبدت هي وصديقها سعدتهما وإعجابهما بالحضارة المصرية الكبيرة.

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