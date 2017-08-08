مصدر: اشتباكات مسلحة بين الشرطة وعناصر إرهابية بصحراء قنا

كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تطارد بعض العناصر الإرهابية في الصحراء الغربية بمركز أبوتشت في محافظة قنا.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن المواجهات مستمرة، وتقوم العناصر الإرهابية بتبادل اطلاق النار مع قوات الأمن.

وكانت مديرية أمن قنا، أعلنت منذ قليل، استشهاد ضابط من قوة قطاع الأمن المركزي، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي، لشمال قنا خلال الحملات الأمنية التي أطلقلها اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، لقطاع جنوب الصعيد لتمشيط الطرق الصحراوية الغربية، والمدقات الجبلية والوديان والكهوف بحثًا عن الإرهابي شديد الخطوة الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية الإرهابية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وآخرها كمين إسنا.

وقالت مديرية الصحة والسكان بقنا، إنها استقبلت شرطيين مصابين بطلقات نارية بمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتضيق الأجهزة الأمنية الخناق على العناصر الإرهابية الهاربة، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لشمال قنا، التي شهدت ارتكاب الواقعة.