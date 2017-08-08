مصدر أمني لـ"مصراوي": خلية تابعة للإرهابي "عمرو الشويخي" أطلقت النار على حملة أمنية بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، بأن العناصر الإرهابية التي أطلقت النيران على الحملة الأمنية التي كات تمشط الظهير الصحراوي الغربي لشمال قنا، هي عناصر خلية الإرهابي شديد الخطورة "عمرو سعد عباس إبراهيم"، قائد الخلايا العنقودية التي ارتكب حوادث طنطا والإسكندرية وإسنا جنوب الأقصر والنقب بالوادي الجديد.

وأطلق اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، لجنوب الصعيد حملة بحث واسعة النطاق بكافة محافظات صعيد مصر، بحثًا عن الإرهابي الهارب سالف الذكر، عقب حادثة إسنا التي أثبتت التحريات الأولية ضلوعه فيها؛ كما تواصل الأجهزة الأمنية تضييق الخناق على عناصر الخلية الإرهابية بالظهير الصحراوي الغربي بشمال قنا.