بالصور.. محافظ المنوفية ووزير الثقافة يشهدان فعاليات ختام معرض المنوفية الثالث للكتاب

المنوفية - مروة فاضل:

شهد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام معرض المنوفية الثالث للكتاب والمقام بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، بحضور الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ومدير مديرية الثقافة بالمنوفية، وحشد كبير من المبدعين والأدباء والمثقفين.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي عن نشأة وأنشطة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذا المعارض التي تم تنظيمها خلال العام الحالي بالشركات والمدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلن رئيس جامعة المنوفية على استعداد الجامعة لتنظيم المؤتمر الرابع للكتاب على أرض المحافظة، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه الثقافة الوسطية في حماية بلدنا من الأفكار المتطرفة وشرور العابثين، موجهًا الدعوة لإنشاء جناح لمعرض الكتاب خلال أسبوع شباب الجامعات المصرية في سبتمبر المقبل.