الجبلاية في بيان رسمي: ما حدث في «النهائي» لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني

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أصدر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا هامًا بعد الانتهاء من فاعليات البطولة العربية للأندية، التي كانت مقامة في مصر خلال الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.

وتوّج بلقب البطولة الترجي الرياضي التونسي، عقب تغلبه في المباراة النهائية على الفيصلي الأردني بنتيجة (3 - 2)، وشهدت تعدي الفريق الأردني على حكم المباراة الدولي المصري إبراهيم نور الدين.

وقال اتحاد الكرة في البيان: «بمناسبة انتهاء البطولة العربية للأندية يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهموا في إنجاح البطولة التي استضافتها مصر على أرضها الطاهرة وبقلبها النابض بالعروبة والحب لكل الأشقاء العرب».

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وشكر الجبلاية الاتحاد العربي على ثقته على إقامة البطولة في مصر: «الاتحاد المصري يتوجه بهذا الشكر ليثمّن موقف الاتحاد العربي لكرة القدم على ثقته الكبيرة وإصراره على إقامة البطولة في مصر، كما يثمّن الجهود الكبيرة، التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية المعنية بتنظيم البطولة مما ضمن لها النجاح والتقدير، الذي لقيته من كل متابعيها، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة».

وعلّق الاتحاد على الأفعال المشينة، التي صدرت من جانب الفيصلي قائلًا: «الاتحاد المصري يأسف لما لحق بختام البطولة من سلوك غير رياضي وغير أخلاقي من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن الاتحاد العربي لكرة القدم لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم».

وأتم اتحاد الكرة: «الاتحاد المصري على يقين من أن القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها بمواجهة ومطاردة ومنع كل الخارجين على القانون، ونؤكد أن ما حدث لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني والكرة الأردنية، إلا أن ذلك لن يمنع من أن يأخذ القانون مجراه ضد أي جرم يرتكب في ملاعبنا، وضد أي إضرار بالمنشآت الرياضية، حفاظًا على مكانة البطولات العربية لدينا جميعًا».