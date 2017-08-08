إبراهيم حسن لـ«التحرير»: مواجهة الزمالك صعبة لهذا السبب

التحرير

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قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول للنادي المصري، أن مواجهة الزمالك اليوم في نصف نهائي كأس مصر ستكون هجومية، نظرًا لأن الفريقين لديهما دوافع كبيرة في تحقيق الفوز وهو ما يجعلها مباراة صعبة على الفريقين أيضا.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة للتحرير:" أكدنا على اللاعبين ضرورة استغلال الفرص وتسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك".

وواصل:" حسن لدينا رغبة في إسعاد جماهير بورسعيد اليوم، والفريق استعد جيدًا لهذه المواجهة، ويتبقى عامل التوفيق للفوز في المباراة".

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ويعقد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي محاضرة أخيرة للاعبي الفريق بعد قليل، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الثامنة من مساء اليوم على استاد برج العرب بنصف نهائي كأس مصر.

ويلتقى المصري مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.