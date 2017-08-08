أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مفاجأة.. غالي يرحل عن الأهلي مجانًا

Google+ Print
مفاجأة.. غالي يرحل عن الأهلي مجانًا مفاجأة.. غالي يرحل عن الأهلي مجانًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مقرب من حسام غالي أن النادي الأهلي لن يكون طرفا في أي مفاوضات أو اتفاق بين اللاعب ونادي النصر السعودي، لأن عقد التجديد بينه وبين النادي لم يوثق حتى الآن ولم يتم اعتماده، وبالتالي لن يكون الأهلي طرفا.

وحصل «التحرير» على معلومات مؤكدة وموثقة من داخل اتحاد الكرة تؤكد الرواية، بأن عقد اللاعب لم يتم تسلمه من قبل الأهلي، سواءً هو أو عماد متعب، وبالتالي فإن العقود المسجلة للاعبين تنتهي مع هذا الموسم، ثم يصبح من حقهما الانتقال الحر إلى أي ناد. 

شاهد أيضا

كان  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قال إنه اتفق مع «غالي» على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس ، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري