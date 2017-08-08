مفاجأة.. غالي يرحل عن الأهلي مجانًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مقرب من حسام غالي أن النادي الأهلي لن يكون طرفا في أي مفاوضات أو اتفاق بين اللاعب ونادي النصر السعودي، لأن عقد التجديد بينه وبين النادي لم يوثق حتى الآن ولم يتم اعتماده، وبالتالي لن يكون الأهلي طرفا.

وحصل «التحرير» على معلومات مؤكدة وموثقة من داخل اتحاد الكرة تؤكد الرواية، بأن عقد اللاعب لم يتم تسلمه من قبل الأهلي، سواءً هو أو عماد متعب، وبالتالي فإن العقود المسجلة للاعبين تنتهي مع هذا الموسم، ثم يصبح من حقهما الانتقال الحر إلى أي ناد.

شاهد أيضا

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قال إنه اتفق مع «غالي» على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.