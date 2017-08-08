أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

آمال عثمان: الأحكام الغيابية والحضور عن المتهم والحبس الاحتياطي.. أهم تعديلات «الإجراءات الجنائية»

Google+ Print
آمال عثمان: الأحكام الغيابية والحضور عن المتهم والحبس الاحتياطي.. أهم تعديلات «الإجراءات الجنائية» آمال عثمان: الأحكام الغيابية والحضور عن المتهم والحبس الاحتياطي.. أهم تعديلات «الإجراءات الجنائية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت آمال عثمان، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ووزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أحد المشروعات الهامة لارتباطه بحرية المواطن.

وأكدت عثمان، خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور عدد من أساتذة القانون، أن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحضور عن المتهم، والحبس الاحتياطى.

شاهد أيضا

وأضافت عثمان قائلة :"ألتمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، لأننا نحتاج إلى دراسة المواد فى ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".

وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة