آمال عثمان: الأحكام الغيابية والحضور عن المتهم والحبس الاحتياطي.. أهم تعديلات «الإجراءات الجنائية»

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قالت آمال عثمان، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ووزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أحد المشروعات الهامة لارتباطه بحرية المواطن.

وأكدت عثمان، خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور عدد من أساتذة القانون، أن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحضور عن المتهم، والحبس الاحتياطى.

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وأضافت عثمان قائلة :"ألتمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، لأننا نحتاج إلى دراسة المواد فى ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".

وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.