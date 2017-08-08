بعد تكييف الأتوبيسات.. الداخلية تفتتح وحدة حضانات بسجن القناطر

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بعد أيام من استخدام الداخلية للمرة الأولى أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين، قام قطاع مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، بافتتاح وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر، بحضور وفد من أعضاء المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وافتتح قطاع مصلحة السجون، وحدة حضانات الأطفال بمستشفى سجن النساء بالقناطر، وأعمال تطوير وتحديث غرفة العمليات الرئيسية بالسجن، خلال زيارة وفدي المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، للوقوف على مختلف أوجه الرعاية التى تقدم للنزيلات.

وأشاد أعضاء الوفد بمناحي التطوير والتحديث الذى يشهده قطاع السجون، وأوجه الرعاية التى تقدم للنزيلات ومن بينها ترحيل السجينات بالأتوبيسات المتطورة، وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة.

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كان قطاع مصلحة السجون،قد نفذ السبت الماضي، أول مأمورية لنقل السجناء عبر أتوبيسات مكيفة الهواء.

وقالت وزارة الداخلية، إن إدارة السجون تنفذ خطة مرحلية لتحديث منظومة نقل المسجونين واستبدال سيارات الترحيلات "اللوارى الحديدية" بأتوبيسات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وحقوق الإنسان.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن منظومة ترحيل المساجين الحديثة تتميز بأحدث وسائل التأمين التى تراعي آدمية المسجونين.