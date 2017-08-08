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بعد تهديدهم بالفصل.. سعفان يبحث أزمة العاملين بـ«مختار إبراهيم»

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بعد تهديدهم بالفصل.. سعفان يبحث أزمة العاملين بـ«مختار إبراهيم» بعد تهديدهم بالفصل.. سعفان يبحث أزمة العاملين بـ«مختار إبراهيم»

التحرير

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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مجموعة من العاملين بشركة مختار إبراهيم بالقليوبية، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، لبحث موقف عمال اليومية البالغ عددهم 272 عاملًا، الذين قامت الشركة بالاستغناء عنهم من أول أغسطس الجاري.

ووجه الوزير الإدارة المختصة بالوزارة، بالتواصل فورًا مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة الشركة لعقد اجتماع عاجل لبحث المشكلة ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة لإنهاء معاناة هؤلاء العمال في موعد غايته بعد غد الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن العمال تم الاستغناء عنهم على الرغم من أنهم يعملون بها منذ سنوات تتراوح بين 3 و9 سنوات.

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كان رئيس نقابة العاملين بالشركة قد أوضح في تصريحات صحفية أن مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، التابعة للشركة القابضة للتشييد، فصل 431 عاملا من الشركة.

يذكر أن ألفي عامل نظموا وقفة احتجاجية أمس الإثنين بمقر الشركة الإداري بالمهندسين، ضد فصل 272 عاملا تعسفيا نهاية يوليو الماضي.

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التحرير

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