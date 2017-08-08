وزير الإسكان: إقبال كبير على كراسات الشروط للحصول على 86 قطعة أرض استثمارية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شراء كراسات شروط الحجز لـ86 قطعة أرض استثمارية، طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة، حيث تم طرح (59 قطعة بمساحات من 4 : 403 أفدنة، بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بمساحات من 10 : 105 أفدنة، بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بمساحات من 58 : 2800 فدان، بنظام الشراكة)، موضحًا أنه تم سحب 208 كراسات فى 5 أيام، حيث بدأ سحب كراسات الشروط والمواصفات يوم الأحد 30/ 7/ 2017، من أجهزة المدن المطروح بها الأراضي، باستثناء الأراضى المطروحة بنظام الشراكة، فسحب كراسات الشروط الخاصة بها من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، في بيان له اليوم، تم بيع 75 كراسة شروط لحجز 59 قطعة أرض استثمارية بنظام السعر المحدد، وجاءت مدينة القاهرة الجديدة فى المقدمة، حيث تم بيع 31 كراسة لحجز 5 قطع أراض بها، تليها مدينة 6 أكتوبر، وتم بها بيع 23 كراسة لحجز 4 قطع أراض.

شاهد أيضا

وأضاف وزير الإسكان، تم بيع 54 كراسة شروط لحجز 14 قطعة أرض استثمارية بنظام المظاريف المغلقة، وشهدت مدینة الشیخ زاید إقبالًا هائلًا، حيث تم بها بيع 29 كراسة لحجز 4 قطع أراض بالمدينة وامتدادها، تليها مدينة 6 أكتوبر، وتم بها بيع 14 كراسة لحجز 3 قطع أراض.

وأشار الوزير إلى أنه تم بيع 79 كراسة شروط لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بنظام الشراكة، ومن الشركات التي تقدمت لشراء كراسات الشروط: إعمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، والهندسية للعمارة والديكور – هاى أرت، والعالمية للتعمير (حسن علام العقارية)، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وشركة رؤيا القابضة للاستثمار، وشركة أوراسكوم للفنادق، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة المعادى للتنمية والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوريل)، ومبانى للاستثمار العقارى.