محلب يناقش مع محافظ أسوان خطوات تنفيذ مطاحن الذهب بـ"الرديسية"
محلب يناقش مع محافظ أسوان خطوات تنفيذ مطاحن الذهب بـ"الرديسية"
04:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه حضر اجتماع اللجنة العليا لتنمية الثروة المعدنية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وأضاف حجازي أنه خلال الاجتماع، جرى مناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الحرفية الصناعية لتجميع مطاحن وكسارات الذهب، والمقرر إنشاؤها بمدينة الرديسية بادفو.
وخصصت محافظة أسوان 93 فدانًا لإنشاء المدينة الحرفية بوادي عبادي بالرديسية شرق، بمركز إدفو، والتي ستكون متوافقة وصديقة للبيئة من خلال توافر كافة الاشتراطات البيئية والصحية بها.
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