افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، بحضور الدكتور محمد سعد غزال، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد حواش مدير المستشفى.

وضمت وحدة العناية الخاصة بالأطفال 4 أسرة مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية، وبلغت تكلفة تجهيز الوحدة مبلغ 250 ألف جنيه.

ووجه اللواء حامد الشكر للشركة العاملة في مجال البترول التي ساهمت في تجهيز الوحدة كمشاركة مجتمعية منها، والتي تم توفيره من خلال المشاركة الاجتماعية من خلال أحد الشركات، لافتًا إلى أن السويس عانت الفترة الماضية بسبب عدم تواجد غرفة عناية للأطفال وتحويلهم إلى مستشفيات خارج المحافظة.

وقال حامد إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مراكز طبية متخصصة في القلب والأوعية الدموية والنساء والتوليد وأمراض الكلى والأطفال بمدينة الصباح بحي فيصل.