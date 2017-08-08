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بالصور .. أكوام القمامة تشارك حشائش "الحلفا" في تشويه سور معبد الكرنك

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مصراوي Masrawy

بالصور .. أكوام القمامة تشارك حشائش "الحلفا" في تشويه سور معبد الكرنك

04:51 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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الأقصر – محمد محروس:

تحاصر أكوام الأتربة والقمامة، السور الخلفي لمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، بصورة تسيء لأهم المزارات السياحية المصرية أمام السياح.. ورصدت عدسة "مصراوي" هذا المشهد في لقطات مصورة...

محمود فضيل، أحد أهالي منطقة الكرنك يقول: "لماذا لا تزيل وزارة الآثار ومحافظة الأقصر أكوام القمامة هذه، وتقيم بدلاً منها حدائق أو ترصفها ببلاط الإنترلوك، مثل باقي الشوارع والأزقة بالمحافظة".

ويضيف فضيل: "نحن لا نعرف قيمة معبد الكرنك الذي يأتيه السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارته، فنسيء إليه بتشويه صورته ونجعلها بهذه البشاعة".

وبكثير من الأسى يقول أحمد أبو المجد: "تخيل معي معبد الكرنك هذا لو كان في أي دولة من دول أوروبا. كيف سيكون حاله؟! هل سيدعون القمامة والأتربة والحشائش الشيطانية تشوه صورته بهذا الشكل؟!".

ورصد "مصراوي" قبل ذلك حشائش " الحلفا" و"العقول" التي تحاصر المعبد من السور الخلفي أيضًا والتي لم يتحرك أحد لإزالتها حتى الآن لتشارك أكوام القمامة والأتربة في تشويه المشهد البانورامي للمعبد.

وتشكل أكوام القمامة مع الحشائش خطورة على المعبد الأثري، لا سيما وأنه خلال السنوات الماضية، تكرر حدوث الحرائق بهذه الحشائش، كما أنها تتسبب في انتشار العقارب والثعابين والحشرات الزاحفة.

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مصراوي Masrawy

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