طبيب ينسى قطعة شاش في حلق طفل بالأقصر.. والمحافظ يوجه بالتحقيق

الأقصر - محمد محروس:

كلف محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في شكوى أحد المواطنين بخصوص نسيان طبيب قطعة شاش، في حلق أحد الأطفال عقب إجراء عملية اللوز له بمستشفى القرنة المركزي بمحافظة الأقصر.

وقال رجب عبدالرحمن، والد الطفل، إنه عقب إجراء عملية اللوز لابنه، من قِبل أحد أطباء القافلة الطبية المنعقدة بمستشفى القرنة المركزي، أصيب ابنه بحمى وارتفاع في درجة حرارته استمرت لـ10 أيام عقب إجراء العملية وبعرضه على أحد الأطباء، تم اكتشاف نسيان قطعة من الشاش بحلق الطفل وتمت إزالتها.

وعلى الجانب الآخر، أضاف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، أنه جرى تشكيل لجنة تضم عددًا من أطباء الأنف والأذن والجراحة، وسيتم عرض الطفل على اللجنة يوم الخميس المقبل، بمستشفى الأقصر العام، لمناظرة الحالة وتحديد الخطأ الطبي واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه الطبيب المخطىء، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوالي 265 عملية لوز في الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس الماضي، من قبل قافلة الأنف والأذن التي انعقدت بمستشفى القرنة المركزي.