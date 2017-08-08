للمستثمرين..احصل على اقامة دول أوروبا بتلك الشروط

كتبت-نرمين الجلاد:

يحلم البعض بالسفر والاستقرار في الدول الأوربية، حيث كشفت دراسة قامت بها شركة "هينلي آند بارتنرز" المسؤولة عن أمور الإقامة والجنسية،عن أسهل وأرخص الطرق للأقامة بدول الاتحاد الأوربي، وفقاً لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

وفيما يلي نقدم لكم بعض الدول الأوروبية وشروط الاقامة بها للمستثمرين بشكل خاص :

1-بلغاريا

يجب وضع وديعة بمبلغ 500 ألف دولار ، في محفظة السندات الحكومية البلغارية لمدة خمس سنوات للحصول علي

الإقامة.

2-اليونان

بيمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الإقامة اليونانية بعد شراء عقارات بمبلغ 250 الف يورو.

3-قبرص

تقدم قبرص ضريبة منخفضة للشركات التجارية، وللاستفادة من ذلك يجب شراء ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من

300 الف دولار.

4-بريطانية

أذا كنت ترغب بالإقامة في بريطانية ، عليك فتح حساب بقيمة 2.2 مليون يورو.

5 – إسبانيا

يمكن الحصول على تصريح الإقامة عن طريق شراء منزل بقيمة 500 الف يورو،أو استثمار مليوني يورو في ديوان الحكومة الإسبانية.

6- البرتغال

سوف تتمكن من الإقامة في البرتغال إذا تمكنت من شراء منزل بقيمة نصف مليون يورو، أو أودعت مليون يورو إلى حساب بنك برتغالي.

7- بلجيكا

تطبيق الإقامة البلجيكية يستغرق أقل من شهرين للعمل والتوظيف في البلاد يبدو سهلا ، مما يلغي الحاجة للاستثمار.

8-مالطا

يمكنك الحصول على فرصة للإقامة في مالطا إذا اشتريت عقارا بقيمة 275 ألف يورو أو أكثر.