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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يشيد بالدعم الإيطالي لمكافحة الهجرة

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مصراوي Masrawy

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يشيد بالدعم الإيطالي لمكافحة الهجرة

04:47 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يشيد بالدعم الإيطالي لمكافحة الهجرة

مبعوث الأمم المتحدة

روما - (د ب أ):

أشاد المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة بالدعم الإيطالي المثير للجدل لخفر السواحل الليبي في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ونقلت وكالات الأنباء الإيطالية عنه القول اليوم الثلاثاء بعد لقائه بوزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما إن الجهود المشتركة بين ليبيا وإيطاليا هي "الطريق الصحيح" لمواجهة تحديات أزمة الهجرة.

وبدأت إيطاليا دعم عمليات خفر السواحل الليبي بسفن جرى نشرها بالمياه الإقليمية الليبية الأسبوع الماضي.

وتهدف المهمة، التي وافق عليها البرلمان الإيطالي في الثاني من أغسطس الجاري، إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن السلطات الإيطالية ستساعد أيضا في تحديد مواقع سفن المهاجرين حتى يمكن لخفر السواحل الليبي اعتراضها في المياه الإقليمية وإعادتها للشاطئ.

ويخشى الناشطون الحقوقيون من نقل المهاجرين لمعسكرات سيعانون فيها أوضاعا غير إنسانية ويتعرضون للعنف. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس أنه تم اعتراض 1124 شخصا في المياه الإقليمية وإعادتهم إلى ليبيا.

وتقول إيطاليا إن مساعدتها في مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية تمت بناء على طلب من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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