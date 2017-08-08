القبض على مسئولين عن توريد الخبز المدعم لإحدى الكليات سرقا 276 ألف جنيه
القبض على مسئولين عن توريد الخبز المدعم لإحدى الكليات سرقا 276 ألف جنيه
04:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الخبز المدعم
كتب – فتحي سليمان:
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مسئولين عن توريد الخبز لإحدى كليات جامعة حكومية، تلاعبا في كميات الخبز المدعم المقدمة لطلاب المدينة الجامعية باستخدام الكارت الذكي الخاص بالكلية، وتولت النيابة العامة التحقيقات معهما.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كلاً "محمد م م"، 52 سنة، صاحب مخبز بلدي، و"محمود. م"، 48 سنة مدير مسئول بمخبز، وهما الموردان لمكونات الوجبة الغذائية للطلاب بالاستيلاء على كميات من الخبز المدعم، بصفتهما مفوضين من إحدى الجمعيات الاستهلاكية لتوريد مكونات الوجبة الغذائية للطلاب بالتلاعب في حصة الخبز البلدي المدعم المخصص للطلاب من خلال استخدام الكارت الذكي الخاص بالكلية، وصرف كميات تزيد بكثير عن الكميات المطلوبة بأمر التوريد واستيلائهما على فارق تلك الكميات من الخبز المدعم.
بلغت القيمة المستولى عليها خلال عامين دراسيين قُدرت بمبلغ 276 ألف جنيه، وأُلقي القبض عليهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.
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