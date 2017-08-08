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افتتاح وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر-(صور)

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر-(صور)

04:52 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين كنائس القاهرة خلال احتفالات

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين كنائس القاهرة خلال احتفالات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، افتتاح وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر، وأعمال تطوير وتحديث غرفة العمليات الرئيسية بالسجن، في إطار زيارة قام بها وفد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، للوقوف على مختلف أوجه الرعاية التي تقدم للنزيلات.

وأشاد أعضاء الوفد بمناحي التطوير والتحديث الذي يشهده قطاع السجون وأوجه الرعاية التي تقدم للنزيلات ومن بينها ترحيل السجينات بالأتوبيسات المتطورة، والتي تؤكد جميعها على نهج وزارة الداخلية في احترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار أطر التطوير والتحديث في شتى مجالات العمل الأمني، لاسيما في مجال احترام مبادئ حقوق الإنسان، في ضوء استكمال تحديث منظومة نقل المسجونين، واستبدال سيارات الترحيلات "اللواري الحديدية"، بأتوبيسات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وحقوق الإنسان، فقد قام قطاع السجون بتنفيذ مأمورية ترحيل لعدد من السجينات بسجن النساء بالقناطر لحضور عدد من الجلسات بواسطة هذه الأوتوبيسات.

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