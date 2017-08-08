أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة 12 ساعة الجمعة المقبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة 12 ساعة الجمعة المقبلة

04:32 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة 12 ساعة الجمعة المقبلة

قطع المياه

كتبت- ندى الخولي:أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة اعتباراً من الــ الساعة 8 مساء الجمعة، الموافق 11 /8/2017 حتى الساعة 8 صباح السبت 12/8/2017.وأوضحت الشركة، في بيان لها الثلاثاء، أن السبب يرجع إلى القيام بأعمال تغيير محبس الطرد الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الدهب.والمناط تشمل: "ميدان الجيزة وحتى ميدان المنيب مروراً بشارعي البحر الأعظم وربيع الجيزي، وحدائق جزيرة الدهب، وعزبة البكباشي، والقصبجب، والمنيب، والمجزر الآلي، وجسر الكنيسة، والزهراء، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، والعمرانية، الشرقية، وسيدى عمار"، وقد تتأثر أيضا منطقة العمرانية الغربية بضعف المياه.وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمحلات العامة والمستشفيات والمنشآت الشرطية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.وشدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي جنوب الجيزة، وحي العمرانية بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين والمنشآت الشرطية والمستشفيات والمحلات خلال فترة الانقطاع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصر لمدة 16 ساعة

    أخبار

  • الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 19 آخرين في 3 بالجيزة ومطروح وأسيوط

    أخبار

  • يصدر قرارات باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

    أخبار

  • التعليم": إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

    أخبار

إعلان

5ee8c8b263.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية