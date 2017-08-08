5 فنانين اعتزلوا بعد رحيل أحبائهم.. أحدهم بسبب زوجته وأخرى: كنت في غفلة

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فاجعة الموت ورحيل الأحبة قد يكون سببًا في اتخاذ بعض الفنانين قرار الاعتزال إلى الأبد، حزنًا على المفقودين أو كما يرى البعض استيقاظًا من الغفلة، ورغبة في التوبة والتفرغ للعبادة، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين اعتزلوا بعد وفاة أحبائهم من أصدقاء أو أقارب.

1- برديس

عقب وفاة الراقصة "غزل" قبل أيام قليلة، أعلنت الراقصة "برديس" اعتزالها الفن والرقص، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" أمس الإثنين: "لكل حبايبي وإخواتي وأصحابي اللي بيحبولي الخير أحب أقولكم أنا اعتزلت الرقص الشرقي تماما وقرار لا رجعة، بجد أد إيه الإنسان لسان في ثانية عند ربنا وأنا كنت على علم بكده، بس بجد الواحد كان في غفلة، قسما بالله إن أول مرة أفقد حد كنت باشوفه قدام عيني من نفس المجال، والله العظيم من يوم سماعي الخبر وأنا مدمرة وعدم حضوري الجنازة والله العظيم كنت خارج مصر، بس الله يرحمها وقطع لسان أي حد يجيب سيرتها".



وأضافت الراقصة المعتزلة: "ماحدش عالم بظروف حد إلا ربنا، فالحمد لله ده قراري بجد، وعلى فكرة أنا مش لابسة الحجاب، أنا عايشة حياتي بالتزام وعايشة سني اللي بيضيع مني في مجال كله ياله نفسي، وربنا يديني الخير ويديني الذرية الصالحة"، وأكدت عدم مسؤوليتها عن أي شيء سينشر لها بعد ذلك، قائلة: "أنا مش مسؤولة عن أي صفحة تنزل صور ببدل أو أي فيديوهات أو أي كليب نزل أو هينزل، دي حاجات قديمة، أنا صفحتي دي الشخصية، وانتوا كلكو أصحابي وباحبكم، ربنا يحسّن خاتمتنا وموت الغفلة ويهدينا جميعا".



2- حنان ترك

رحيل الفنان علاء ولي الدين في 11 فبراير عام 2003 كان بمثابة صدمة للفنانة المعتزلة "حنان ترك"، حيث كان برفقتها قبل وفاته بأيام قليلة، وهو ما أدخلها في جو من الاكتئاب الشديد لم تخرج منه إلا بالذهاب إلى طبيب نفسي، وعقب تماثلها للشفاء قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، حيث كانت تفكر في تلك الخطوة سابقًا وشجعها رحيل "ولي الدين" على الإقبال عليها.

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3- منى عبد الغني

في لقاء سابق للفنانة والإعلامية "منى عبد الغني" في مارس الماضي ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي"، كشفت أن وفاة أخيها كانت سببًا في ارتدائها الحجاب واتخاذها قرار اعتزال الفن، موضحة أن المخرج عصام الإمام حاول أن يقنعها بالعدول عن قرار الاعتزال، ولكنها كانت مصدومة بوفاة أخيها، وكان يبلغ من العمر 38 عامًا، حيث جاءت وفاته بشكل مفاجئ ولم يكن مريضًا.

4- يوسف فخر الدين

في 27 فبراير عام 1974 رحلت الفنانة "نادية سيف النصر"، زوجة الفنان يوسف فخر الدين، في حادث سيارة مروع ببيروت، وكان هذا الحادث سببًا في اكتئاب "فخر الدين"، الذي قرر اعتزال الفن عقب وفاة زوجته في سن صغيرة، وقرر الهجرة إلى اليونان، وجاء لمصر بعدها مرة واحدة في عام 1997 لزيارة شقيقته الفنانة "مريم فخر الدين".

5- شادية

في 25 نوفمبر 1987 قررت الفنانة "شادية" ارتداء الحجاب واعتزال الفن، وكانت تلك الفكرة تسيطر عليها قبل سنوات كثيرة، ولكن زاد اقتناعها بها عقب وفاة شقيقها محمد، ومن بعده شقيقها "طاهر"، ثم أصيبت بعدها بمرض سرطان الثدي، وكانت تلك الأزمات سببًا في اتخاذها قرار الاعتزال بشكل نهائي والتفرغ للعبادة والأعمال الخيرية فقط.