تفاصيل القبض على 6 من عائلة واحدة لترويع الأهالي بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص من عائلة "عطية أبو سلامة"؛ لحيازتهم أسلحة نارية وتسببهم في ترويع الأهالي بقرية "شنبارة منقلا" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية "شنبارة منقلا" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، تسببت المشاجرة في ترويع أهالي القرية.

وعلى الفور، توجه ضباط مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتبين قيام 6 من أفراد عائلة "عطية أبو سلامة" باستقلال سيارتين نصف نقل، والتوجه لمنازل عدد من أفراد عائلة "سلوع" بالقرية، وإطلاق عدة أعيرة نارية بصورة عشوائية على المنازل، على خلفية مشاجرات قديمة بينهم.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين الستة، وهم "هاني. ع. س" 41 عامًا، مُسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 25 قضية "مُخدرات وسلاح ناري"، و"أحمد. ع. س. إ" 52 عامًا، مُسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 14 قضية "قتل وشروع في قتل"، و"أحمد. ع. س" 41 عامًا، مُسجل وسبق اتهامه في 12 قضية "شروع في قتل وحيازة سلاح"، و"أحمد. خ. ط" وشهرته "بكار" 41 عامًا، سبق اتهامه في قضية "تعدي بالضرب"، و"علي. هـ. ع. س" 18 عامًا، طالب، و"بهاء. م. ا" 40 عامًا، سائق.

تم ضبط المتهمين وبحيازتهم السيارتين المُستخدمتين في الواقعة، وبندقية آلية، وفردي خرطوش، و7 طلقات مختلفة الأعيرة، وعدد من الأسلحة البيضاء والشوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.