العثور على جثة موظف ملقاة بالزراعات في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

عثر أهالي قرية الحبيل بمركز البياضية، شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثة موظف بالري مصابة بعدة طعنات في منطقة البطن، وملقاة داخل الحقل المجاور لحقله نهاية كوبري البياضية العلوي، فوق ترعة الكلابية جنوب شرق الأقصر.

وانتقلت قوة من مركز شرطة البياضية إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم أدهم الملواني رئيس مباحث المركز، وتبين من المعاينة المبدئية أن المجني عليه يدعى محمود أبو كوشة، ٥٠ سنة، موظف بالري، ويقيم بمدينة البياضية.

جرى إخطار النيابة التي انتقلت إلى مكان الحادث للمعاينة، ولم تتبين بعد أسباب الجريمة وشخصية الجاني.