وزير النقل: فتح الطريق الحر بنها - شبرا الخيمة نهاية أغسطس

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه من المقرر فتح الطريق الحر بنها - شبرا الخيمة أمام السيارات، نهاية شهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى مضاعفة الأعمال على مدار 24 ساعة من أجل سرعة إنهاء تنفيذ الطريق، منوهًا إلى أن تكلفة إنشائه بلغت 3.5 مليار جنيه.

ولفت الوزير، إلى أن رحلة السفر من بنها إلى القاهرة، عبر الطريق المذكور، ستستغرق 20 دقيقة، مؤكدًا أنه يخدم ملايين المسافرين.

وأوضح الوزير، أن هذا الطريق يعد أول زراعي حر في مصر، وسيساهم في تخفيف الضغط المروري من الطريق الزراعي إلى القاهرة - الإسكندرية الذي تمر عليه يوميًا، ما يقرب من 150 ألف سيارة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ الطريق، رافقه اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإطلاعهم على مراحل التنفيذ النهائية للطريق.

والتقي الوزير خلال الجولة، مسئولي شركات المقاولات المشاركة في التنفيذ لاستعراض إنجازات المشروع الذي يشمل 42 كوبري و22 نَفَقًا، لخدمة حركة المشاة بالتجمعات السكنية، ويتكلف 3,5 مليار جنيه، ويستوعب نحو 150 ألف سيارة يوميًا ويبلغ طوله 42 كيلو.