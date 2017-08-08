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بالأسماء.. إصابة 26 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 26 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

04:24 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بالأسماء.. إصابة 26 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

أرشيفية

جنوب سيناء - داليا منير:

أعلن الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 26 شخصًا في انقلاب أتوبيس سياحي رقم "227 م ق ج " بعد كمين شرم الشيخ، بحوالي 2 كيلو متر بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح أبو هاشم، أنه جرى الدفع بسيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

وأشار وكيل صحة جنوب سيناء، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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