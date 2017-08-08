قطع المياه عن 24 منطقة بالجيزة 12 ساعة الجمعة المقبلة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة اعتباراً من الــ الساعة 8 مساء الجمعة، الموافق 11 /8/2017 حتى الساعة 8 صباح السبت 12/8/2017.

وأوضحت الشركة، في بيان لها الثلاثاء، أن السبب يرجع إلى القيام بأعمال تغيير محبس الطرد الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الدهب.

والمناط تشمل: "ميدان الجيزة وحتى ميدان المنيب مروراً بشارعي البحر الأعظم وربيع الجيزي، وحدائق جزيرة الدهب، وعزبة البكباشي، والقصبجب، والمنيب، والمجزر الآلي، وجسر الكنيسة، والزهراء، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، والعمرانية، الشرقية، وسيدى عمار"، وقد تتأثر أيضا منطقة العمرانية الغربية بضعف المياه.

وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمحلات العامة والمستشفيات والمنشآت الشرطية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وشدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي جنوب الجيزة، وحي العمرانية بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين والمنشآت الشرطية والمستشفيات والمحلات خلال فترة الانقطاع.