القاهرة: نزول تنسيق القبول بالثانوية العامة 4 درجات
القاهرة: نزول تنسيق القبول بالثانوية العامة 4 درجات
04:27 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتبت- ندى الخولي:
قرر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 من 220 درجة إلى 216 درجة.
وأعلن المحافظ، في بيان له الثلاثاء، أن القرار جاء استجابة لرغبة العديد من أولياء أمور وبعد إجراء دراسة مستفيضة للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول.
وأكد محمد عبد الهادي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم الاستعانة بفصول الخدمات الموجودة بجميع الإدارات التعليمية لتوفير أماكن لاستيعاب الأعداد الجديدة الملتحقة بالثانوية العامة.
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