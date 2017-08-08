"النيل للطيران": 32% نسبة نمو الشركة خلال 6 سنوات

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة النيل للطيران، أنها احتلت المركز الثاني كأكبر شركة طيران في القاهرة، موضحةً أنها حصلت على هذا التصنيف نظرًا لتدعيم أسطولها الجوي بالمزيد من الطائرات آخرها طائرة "إيرباص طراز A321".

وأضافت شركة النيل للطيران، في بيانٍ لها، الثلاثاء، أنها تشهد نموًا قياسياً في زيادة حجم رحلاتها في 22 محطة وصول محلية ودولية، وتشغيل ما يزيد عن 500 رحلة شهرياً بنسبة نمو 32%، لافتةً إلى أنها نسبة النمو الأعلى هذا العام بين جميع شركات الطيران العربية.

وأشارت شركة النيل للطيران، إلى أن معدل تشغيل الشركة بلغ 87 رحلة أسبوعية يوليو 2016، فيما يبلغ الآن 115 رحلة أسبوعياً، وبذلك تحتل مصر للطيران والنيل للطيران المصريتين المراكز الأولى في مطار القاهرة.

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النيل للطيران ظلت ملتزمة بتطوير السفر منذ انطلاق الرحلة الأولى مارس 2011، متابعًا: "وعلى مدار هذه السنوات الست قمنا بفتح خطوطًا جديدة لأماكن لم يتم التحليق فيها من قبل".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، أن الرحلات الجويةالمتجهة إلى المدن الإقليمية الرئيسية يتجاوز فيها الطلب عن المعروض حالياً، لافتًا إلى أن الشركة تحرص دائمًا على دعم جهود الدولة الناجحة في تنشيط السياحة المصرية، حيث أصبحت الشركة سفيرًا عن الدولة المصرية.