المتحدث العسكري: مقتل 5 تكفيريين وضبط 3 آخرين وسط سيناء

بالصور- تركيب أرصفة "مضيئة" في عدد من المدن الجديدة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير مخبأ تحت الأرض خاص بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء؛ ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين وضبط 3 آخرين يستقلون عربتين ربع نقل وضبط عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي- في بيان- إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

وأكد المتحدث العسكري مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.