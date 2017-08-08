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بالصور- تركيب أرصفة "مضيئة" في عدد من المدن الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور- تركيب أرصفة "مضيئة" في عدد من المدن الجديدة

04:20 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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المتحدث العسكري: مقتل 5 تكفيريين وضبط 3 آخرين وسط سيناء

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كتبت- ندى الخولي:

انتشرت في شوارع عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى رأسها 6 أكتوبر "أرصفة مضيئة".

وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذه "البردورات" تضيء في الليل، ويتم تركيبها حاليًا في بعض المدن الجديدة بتبرع من المستثمرين.

وأشار مصدر بهيئة التنمية العمرانية، لـ"مصراوي"، إلى أن هذه الأرصفة تساهم في تقليل الحوادث وتفادي الاصطدام، وتساعد على إضاءة الشوارع بطريقة تساعد قائدي السيارات على السير الآمن.

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مصراوي Masrawy

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