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"الداخلية" تكشف هوية قاتل أميني شرطة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تكشف هوية قاتل أميني شرطة بالمنوفية

04:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب – محمد الصاوي وفتحي سليمان:

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تفاصيل استشهاد أميني شرطة بالمنوفية برصاص مسجل خطر، اثناء استهداف بؤرة إجرامية بمنطقة ميت بره التابع لمدينة قويسنا.

وقالت المسؤول الأمني في بيان رسمي له، اليوم الثلاثاء، إن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة قويسنا استهدفت إحدى البؤر الإجرامية بمنطقة ميت بره يختبئ بها مسجل هارب من أحكام قضائية يدعى "إسلام. م. ج"، محكوم عليه بالمؤبد في قضية استعمال قوة، وخمس سنوات في قضية مخدرات، وآخرين.

أوضح البيان، أنه اثناء اقتراب القوات بادرت بإطلاق الرصاص تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاد كلاً من أميني شرطة بوحدة المباحث (فريد شوقي زين الدين، ووليد محمد الغنيمي).

أضاف البيان، أن مرتكبي الواقعة تمكنوا من الفرار، وتمشط الأجهزة الأمنية المنطقة لضبط الجناة والأسلحة المستخدمة.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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