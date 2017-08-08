إحالة تشكيل دعارة بمدينة نصر للجنايات.. والنيابة :"أخفوا كاميرات في غرف النوم"

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إحالة تشكيل دعارة تتزعمه ربة منزل، إلى محكمة الجنايات بمدينة نصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط شبكة تخصصت في ممارسة الدعارة والنصب على راغبي المتعة، مكونة من ربة منزل وشخصين آخرين، حيث تبين أن المتهمين كانوا يستقطبون راغبي المتعة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للممارسة الرذيلة معهم مقابل المال، داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين يخفون كاميرات تصوير داخل غرف النوم، لتصوير المترددين عليهم فى أوضاع مخلة، لابتزازهم بنشر تلك الصور أو اعطائهم مبالغ مالية نظير إخفاء الصور.