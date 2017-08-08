بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

اعتمد اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، الحركة الداخلية لرؤوساء المباحث والمعاونين وضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف.

وتضمنت حركة رؤوساء المباحث تعيين كلًا من: الرائد محمد إبراهيم رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر بني سويف، نقلًا من رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، واستمرار الرائد أحمد عبداللطيف رئيسًا لمباحث مركز بني سويف، والنقيب هشام الخولي، معاونًا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والرائد مصطفى أبو طالب رئيسًا لمباحث مركز ببا، خلفًا للرائد أحمد عبدالعظيم الذي نقل رئيسًا لمباحث مركز شرطة سمسطا.

وتضمنت الحركة تعيين الرائد أحمد حسين رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفشن، والرائد محمود الشريف رئيسًا لمباحث مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، والرائد محمود فؤاد رئيسًا لمباحث مركز شرطة ناصر.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في المقدم منصور الماوي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة شرق النيل ببني سويف، والرائد إبراهيم صفوت رئيسًا لمباحث مركز شرطة إهناسيا.