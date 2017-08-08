أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ببني سويف

04:19 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ببني سويف

مديرية أمن بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

اعتمد اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، الحركة الداخلية لرؤوساء المباحث والمعاونين وضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف.

وتضمنت حركة رؤوساء المباحث تعيين كلًا من: الرائد محمد إبراهيم رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر بني سويف، نقلًا من رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، واستمرار الرائد أحمد عبداللطيف رئيسًا لمباحث مركز بني سويف، والنقيب هشام الخولي، معاونًا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والرائد مصطفى أبو طالب رئيسًا لمباحث مركز ببا، خلفًا للرائد أحمد عبدالعظيم الذي نقل رئيسًا لمباحث مركز شرطة سمسطا.

وتضمنت الحركة تعيين الرائد أحمد حسين رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفشن، والرائد محمود الشريف رئيسًا لمباحث مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، والرائد محمود فؤاد رئيسًا لمباحث مركز شرطة ناصر.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في المقدم منصور الماوي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة شرق النيل ببني سويف، والرائد إبراهيم صفوت رئيسًا لمباحث مركز شرطة إهناسيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل "صحة بني سويف" يحيل طبيبة استقبال بمستشفى مركزي للتحقيق

    أخبار

  • "صحة بني سويف": شفاء المصابين في حادث سقوط سيارة من معدية نيلية

    أخبار

  • إحالة 5 أطباء وحدات صحية ببني سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

    أخبار

  • نجاة فتاة من الذبح على يد والدها وشقيقيها في بني سويف

    أخبار

إعلان

f78e91cc8a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية