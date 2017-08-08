مناقشة استعدادات الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبدي "رمسيس الثاني"

أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في عدد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة بالقاهرة، على مدار الأيام الماضية، بدأت باجتماع اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفال العالمي الذي سيقام بمدينة أبو سمبل السياحية، بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني.

وقال حجازي، إن الاجتماع تناول كافة الإجراءات الجاري تنفيذها من مختلف الجهات التي عرضها محافظ أسوان، ومنها المرور الميداني للجان التنفيذية وأيضًا زيارة المحافظ للمدينة للوقوف من أرض الواقع على الجهود التي تتم حاليًا في هذا الاتجاه.

كما حضر المحافظ، اجتماع مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وعرض خطة التنمية المستدامة ومقترحات تحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية ومشتى عالمي، كما استعرض المحافظ، نماذج الإسراع في التنمية المقترحة من المحافظة، حيث وجه وزير التنمية المحلية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه النماذج وتقديم أوجه الدعم الكامل لها.

وعقب ذلك شارك محافظ أسوان في اجتماع اللجنة العليا لتأمين المقاصد السياحية، برئاسة وزير السياحة يحيى راشد وعضوية جميع الجهات المعنية ومحافظي المحافظات السياحية، وقدم حجازي بيانًا بمطالب المحافظة المتعلقة بتأمين المزارات والمعالم السياحية.

وشهد اليوم الثالث نشاطًا مكثفًا من محافظ أسوان، وشارك في اجتماع اللجنة العليا لفض المنازعات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.