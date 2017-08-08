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عمر جابر على رادار النصر السعودي

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عمر جابر على رادار النصر السعودي عمر جابر على رادار النصر السعودي

التحرير

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ذكرت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، أنّ نادي النصر السعودي، يضع الدولي المصري عمر جابر، لاعب السابق والمحترف الحالي في فريق بازل السويسري، ضمن أولوياتھا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير، أنّ إدارة النصر السعودي تضع عمر جابر صاحب الـ(25 عامًا) كخیار ثان حال فشل مفاوضاتھا مع أحد اللاعبین الذي تُجري معه مفاوضات لضمه في الوقت الحالي.

يشار إلى أن نادى بازل رحب برحيل عمر جابر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط أن يكون معارًا، وأن يكون العرض المقدم مناسباً من الناحية المالية، لاسيما أن إدارة النادى أبدت إعجابها فى أكثر من مناسبة بقدرات اللاعب.

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وكان عمر جابر، تلقى عرضًا من نادي برايتون الصاعد حديثًا للدورى الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن تتوقف الصفقة نتيجة نسبة المشاركات الدولية للاعب عمر جابر مع الوطني.

ويرغب عمر جابر في العودة للمشاركة بالمباريات من أجل المحافظة على تواجده ضمن قوام المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة أوغندا يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

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التحرير

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