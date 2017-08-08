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عصام عبد الفتاح يُهدد بتصعيد أزمة نور الدين والفيصلي لـ«الفيفا»

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عصام عبد الفتاح يُهدد بتصعيد أزمة نور الدين والفيصلي لـ«الفيفا» عصام عبد الفتاح يُهدد بتصعيد أزمة نور الدين والفيصلي لـ«الفيفا»

التحرير

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كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وعضو مجلس الجبلاية، أنّه سيقوم بتصعيد أزمة الفيصلي الأردني مع الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حالة عدم اتخاذ الاتحاد العربي عقوبات رادعة من شأنها إعادة حق الحكم الدولي الذي تعرض للاعتداء من جانب لاعبي والجهاز الفني للفيصلي عقب نهائي البطولة العربية أمام الترجي التونسي احتجاجًا منهم على الهدف الثالث لبطل تونس.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ البطولة ودية لكن الفيفا يعتد بهذه الأمور إذا كانت تتعلق بالتحكيم، وضرب مثال على ذلك بأن الاتحاد الدولي يتدخل ويفتح تحقيقات ويتخذ عقوبات في حالة وجود عمليات مراهنات على سبيل المثال.

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وكان قد علم «التحرير» أن الاتحاد العربي برئاسة الأمير تركي بن خالد، استقر على حرمان الفيصلي الأردني من جائزة صاحب المركز الثاني في البطولة العربية، والتي تقدر بـ600 ألف دولار، فيما يحصل الفريق البطل على مبلغ 2.5 مليون دولار.

يشار إلى أن رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو مجلس الجبلاية، قرر عدم إرسال حكام مصريين للتحكيم فى الأردن قبل الاعتذار.

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التحرير

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