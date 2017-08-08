وزير الرياضة يوافق على دعم 10 مراكز شباب بالوادي الجديد

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استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لاستعراض أبرز ما تحتاجه المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة من أعمال تطوير.

ووافق وزير الشباب على الطلب المقدم من محافظ الوادي الجديد لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة والتي تتمثل في دعم 10 مراكز شباب، وتطوير نزل الشباب، وإنشاء مضمار سباق الهجن بقرية بغداد بمركز باريس، وإنشاء 3 حمامات سباحة بمراكز الداخلة والفرافرة وباريس، ومشاركة الوزارة في المهرجانات التي ستنفذها المحافظة.

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كما تطرق اللقاء للحديث حول إقامة الوزارة لبطولة لمراكز شباب المحافظات الحدودية في كرة القدم يشارك بها أبطال دورى مراكز الشباب لكرة القدم من محافظات مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك خلال احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي.

ووافق وزير الشباب والرياضة على تنفيذ رحلات لمحافظة الوادي الجديد ضمن برنامج رحلات الوزارة «اعرف بلدك» لتعريف الشباب المصري بأبرز المعالم السياحية والأثرية والتراث الواحاتى بالوادي الجديد في الفترة المقبلة.