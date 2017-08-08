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ننشر آخر فرصة لقبول طلبات ملاك «الحزام الأخضر»

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ننشر آخر فرصة لقبول طلبات ملاك «الحزام الأخضر» ننشر آخر فرصة لقبول طلبات ملاك «الحزام الأخضر»

التحرير

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أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن بعد غد الخميس ، هو آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فداناً، موضحاً أن المتعاملين علي هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع علي المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.

وأوضح السباعى، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في وقت سابق على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فداناً، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة، مشيراً إلى أن آلية التعامل على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلي نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية علي حدود إجمالي المساحة (12494 فداناً) بواقع 435/م2 بالإضافة إلي شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فداناً، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فداناً)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وفيما يخص أسلوب السداد، أوضح المهندس طارق السباعي، أن السداد نقدي وبشكل فوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي علي 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.

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وأكد المهندس طارق السباعى، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقاً لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقاً للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك علي مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولي، تم البدء في التعامل علي قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعاً، مؤكداً أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.

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التحرير

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