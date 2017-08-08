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الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة

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الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة

التحرير

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عن أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة الجيزة اعتبارا من الساعة  الثامنة مساء الجمعة المقبل، وحتى الساعة الثامنة صباح السبت المقبل، وذلك للقيام بأعمال تغيير محبس الطرد الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الدهب.

تشمل المناطق: ميدان الجيزة حتى ميدان المنيب مرورا بشارعي البحر الأعظم وربيع الجيزي، وحدائق جزيرة الدهب وعزبة البكباشي والقصبجي والمنيب والمجزر الآلي وجسر الكنيسة والزهراء والثلاثيني وخاتم المرسلين والعمرانية الشرقية وسيدي عمار، وقد تتاثر أيضا منطقة العمرانية الغربية بضعف المياه.

وأهابت المحافظة وشركة المياه، المواطنين والمحلات العامة والمستشفيات والمنشآت الشرطية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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ووجه محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، شركة المياه بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف الدالي، الشركة والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي جنوب الجيزة وحي العمرانية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب، لسد حاجة المواطنين والمنشآت الشرطية والمستشفيات والمحلات خلال فترة الانقطاع.

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التحرير

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