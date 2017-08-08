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تباين مؤشرات البورصة ورأس المال يحقق 800 مليون جنيه أرباح

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تباين مؤشرات البورصة ورأس المال يحقق 800 مليون جنيه أرباح تباين مؤشرات البورصة ورأس المال يحقق 800 مليون جنيه أرباح

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وحقق رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة أرباح قدرها 800 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 715.9 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13638 نقطة، بينما ارتفع مؤشرإيجي إكس 70 بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 718 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 740 مليون جنيه، عبر التداول على 298 مليون سهم، من خلال تنفيذ 24 ألف صفقة.

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تم التداول على 186 ورقة ارتفع منها 68 سهم، و تراجع 86 سهم وثبت 31 سهم.

 

 

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التحرير

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