الاتصالات تتولى تطوير وحدات «العلاج عن بُعد» بالوادي الجديد

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شهد اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الوادي الجديد تقوم من خلالها الوازرة بدعم خمسة وحدات للعلاج عن بًعد، ودعم خمسة مراكز مجتمعية متكاملة دامجة لخدمة سكان المحافظة.

وقع الاتفاقية التي تبلغ مدة تنفيذها عامان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.

وأكد المهندس ياسر القاضي على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعي الي توصيل الخدمات التكنولوجية المتطورة لكافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وتطوير وحدات العلاج عن بًعد والتأهيل التكنولوجي للمراكز المجتمعية الدامجة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في العديد من المحافظات من اجل تعميم ونشر هذه التجربة الناجحة على مستوي الجمهورية.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أهمية المشروعات التي تقدمها وزارة الاتصالات لخدمة مواطني محافظة الوادي الجديد في ظل الظروف الخاصة بالمحافظة المترامية الأطراف والتي تتمتع بمساحات شاسعة بين المدن والقري مقارنة بعدد سكانها المنخفض، مشيراً الى أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما أشارت الدكتورة عبير شقوير بان أعمال هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على عدة محاور من أهمها توفير التدريب المتميز وبناء القدرات وتطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع.

تتضمن بنود الاتفاقية قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التدريب التكنولوجي على تقديم خدمات التدريب على البرامج التكنولوجية المختلفة لشباب المحافظة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تدريبهم داخل المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة وهي عبارة عن قاعات تدريبية يتم تأهيلها بالأجهزة والبرمجيات وأجهزة العرض الضوئي لتيسير العملية التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر ان أعمال تلك الاتفاقية تصب بشكل مباشر في خدمة مواطني محافظة الوادي الجديد، حيث يقدم مشروع العلاج عن بًعد خدمة طبية متطورة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكن المواطن من الحصول علي الخدمة علي يد كبار الأساتذة والاستشاريين دون تحمل عناء ومشقة الانتقال الي المستشفيات المركزية في المحافظة، خاصة وان محافظة الوادي الجديد من المحافظات ذات المسافات الشاسعة والمترامية الأطراف، كما تتضمن الاتفاقية تقديم الخدمة الطبية من خلال تأهيل الوحدات الصحية بالقرى الصغيرة من خلال أجهزة للعلاج عن بًعد يتم ربطها بالمستشفى المركزي عن طريق الفيديو كونفرانس، من خلال أطباء مدربين على استخدام تقنيات العلاج عن بًعد.