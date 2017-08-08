أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الاتصالات تتولى تطوير وحدات «العلاج عن بُعد» بالوادي الجديد

Google+ Print
الاتصالات تتولى تطوير وحدات «العلاج عن بُعد» بالوادي الجديد الاتصالات تتولى تطوير وحدات «العلاج عن بُعد» بالوادي الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الوادي الجديد تقوم من خلالها الوازرة بدعم خمسة وحدات للعلاج عن بًعد، ودعم خمسة مراكز مجتمعية متكاملة دامجة لخدمة سكان المحافظة.

وقع الاتفاقية التي تبلغ مدة تنفيذها عامان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.

وأكد المهندس ياسر القاضي على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعي الي توصيل الخدمات التكنولوجية المتطورة لكافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وتطوير وحدات العلاج عن بًعد والتأهيل التكنولوجي للمراكز المجتمعية الدامجة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في العديد من المحافظات من اجل تعميم ونشر هذه التجربة الناجحة على مستوي الجمهورية.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أهمية المشروعات التي تقدمها وزارة الاتصالات لخدمة مواطني محافظة الوادي الجديد في ظل الظروف الخاصة بالمحافظة المترامية الأطراف والتي تتمتع بمساحات شاسعة بين المدن والقري مقارنة بعدد سكانها المنخفض، مشيراً الى أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شاهد أيضا

كما أشارت الدكتورة عبير شقوير بان أعمال هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على عدة محاور من أهمها توفير التدريب المتميز وبناء القدرات وتطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع.

تتضمن بنود الاتفاقية قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التدريب التكنولوجي على تقديم خدمات التدريب على البرامج التكنولوجية المختلفة لشباب المحافظة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تدريبهم داخل المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة وهي عبارة عن قاعات تدريبية يتم تأهيلها بالأجهزة والبرمجيات وأجهزة العرض الضوئي لتيسير العملية التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر ان أعمال تلك الاتفاقية تصب بشكل مباشر في خدمة مواطني محافظة الوادي الجديد، حيث يقدم مشروع العلاج عن بًعد خدمة طبية متطورة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكن المواطن من الحصول علي الخدمة علي يد كبار الأساتذة والاستشاريين دون تحمل عناء ومشقة الانتقال الي المستشفيات المركزية في المحافظة، خاصة وان محافظة الوادي الجديد من المحافظات ذات المسافات الشاسعة والمترامية الأطراف، كما تتضمن الاتفاقية تقديم الخدمة الطبية من خلال تأهيل الوحدات الصحية بالقرى الصغيرة من خلال أجهزة للعلاج عن بًعد يتم ربطها بالمستشفى المركزي عن طريق الفيديو كونفرانس، من خلال أطباء مدربين على استخدام تقنيات العلاج عن بًعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة