أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

على طريقة الأفلام.. «الإسكان» تبيع شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين «مرتين»

Google+ Print
على طريقة الأفلام.. «الإسكان» تبيع شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين «مرتين» على طريقة الأفلام.. «الإسكان» تبيع شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين «مرتين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

على طريقة فيلم "غريب في بيتي"، حينما اكتشف "شحاتة أبو كف"، بأن الشقة التي اشتراها من "سعد مرزوق"، قد بيعت لأكثر من شخص غيره، باعت وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمواطنين مرتين.

ولم يكتشف 38 حاجزا بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة دهشور، حقيقة ما حدث لهم، إلا بعد أن دفعوا "شقى عمرهم"، ووقعوا على إيصالات الأقساط الشهرية المستحقة، للبنوك المشتركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، فذهبوا لتسلم وحداتهم السكنية، إلا أنهم وجدوا حاجزين آخرين في تلك الشقق ولديهم مستندات ملكية من وزارة الإسكان.
فهل يكون مصير أولئك الحاجزين، كما حدث في الفيلم و«يبقى الحال على ما هو عليه»، ويضطر الطرفان للعيش في شقة واحدة، أم يكون لوزارة الإسكان رأي آخر؟

بداية القصة
كشفت مصادر بوزارة الإسكان لـ«التحرير»، أن الوزارة ممثلة في صندوق التمويل العقاري، والجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وضعوا أنفسهم في أزمة حقيقية، بعدما قاموا بتخصيص 38 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لحاجزين حصلوا على شقق من قبل أو قدموا مستندات مزوّرة، وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما تم اكتشافه.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن بعض مسئولي الوزارة حاولوا استعادة الوحدات السكنية من نحو 38 أسرة بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور، إلا أن هذه الأسر رفضت تسليمهم الوحدات، ليجدوا أنفسهم أمام اتهامات بالتخصيص لأشخاص لا تستحق.

شاهد أيضا

ليس هذا كل ما في الأمر، الغريب أيضا أنه تم تخصيص هذه الوحدات البالغ عددها 38 وحدة سكنية لمستحقين آخرين، ذهبوا لتسلم وحداتهم السكنية بعدما دفعوا "شقى عمرهم"، إلا أنهم وجدوا تلك الوحدات مسكونة بحاجزين آخرين وأوراقهم سليمة هي الأخرى.

الوزارة ترد
وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن الفترة الماضية شهدت حدوث العديد من الحالات المشابهة، حيث تم تخصيص وحدات لحاجزين غير مستحقين، بشكل غير مقصود، موضحًا أنه في حالة اكتشاف حصول أي حاجز على وحدة بشكل غير قانوني، عبر تقديم بيانات غير حقيقية أو مستندات مزوّرة، يتم سحبها منه على الفور، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف حسن لـ«التحرير» أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنه من يثبت حصوله على وحدة سكنية بغير حق، يتم سحبها منه فورا، ثم مقاضاته والحكم عليه بالحبس والغرامة، مشيرا إلى أنه لم يتم بيع الوحدة السكنية مرتين، وإنما تم إعادة تخصيص الوحدات بعد سحبها من غير المستحقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة

البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة