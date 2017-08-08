على طريقة الأفلام.. «الإسكان» تبيع شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين «مرتين»

التحرير

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على طريقة فيلم "غريب في بيتي"، حينما اكتشف "شحاتة أبو كف"، بأن الشقة التي اشتراها من "سعد مرزوق"، قد بيعت لأكثر من شخص غيره، باعت وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمواطنين مرتين.

ولم يكتشف 38 حاجزا بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة دهشور، حقيقة ما حدث لهم، إلا بعد أن دفعوا "شقى عمرهم"، ووقعوا على إيصالات الأقساط الشهرية المستحقة، للبنوك المشتركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، فذهبوا لتسلم وحداتهم السكنية، إلا أنهم وجدوا حاجزين آخرين في تلك الشقق ولديهم مستندات ملكية من وزارة الإسكان.

فهل يكون مصير أولئك الحاجزين، كما حدث في الفيلم و«يبقى الحال على ما هو عليه»، ويضطر الطرفان للعيش في شقة واحدة، أم يكون لوزارة الإسكان رأي آخر؟

بداية القصة

كشفت مصادر بوزارة الإسكان لـ«التحرير»، أن الوزارة ممثلة في صندوق التمويل العقاري، والجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وضعوا أنفسهم في أزمة حقيقية، بعدما قاموا بتخصيص 38 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لحاجزين حصلوا على شقق من قبل أو قدموا مستندات مزوّرة، وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما تم اكتشافه.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن بعض مسئولي الوزارة حاولوا استعادة الوحدات السكنية من نحو 38 أسرة بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور، إلا أن هذه الأسر رفضت تسليمهم الوحدات، ليجدوا أنفسهم أمام اتهامات بالتخصيص لأشخاص لا تستحق.

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ليس هذا كل ما في الأمر، الغريب أيضا أنه تم تخصيص هذه الوحدات البالغ عددها 38 وحدة سكنية لمستحقين آخرين، ذهبوا لتسلم وحداتهم السكنية بعدما دفعوا "شقى عمرهم"، إلا أنهم وجدوا تلك الوحدات مسكونة بحاجزين آخرين وأوراقهم سليمة هي الأخرى.

الوزارة ترد

وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن الفترة الماضية شهدت حدوث العديد من الحالات المشابهة، حيث تم تخصيص وحدات لحاجزين غير مستحقين، بشكل غير مقصود، موضحًا أنه في حالة اكتشاف حصول أي حاجز على وحدة بشكل غير قانوني، عبر تقديم بيانات غير حقيقية أو مستندات مزوّرة، يتم سحبها منه على الفور، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف حسن لـ«التحرير» أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنه من يثبت حصوله على وحدة سكنية بغير حق، يتم سحبها منه فورا، ثم مقاضاته والحكم عليه بالحبس والغرامة، مشيرا إلى أنه لم يتم بيع الوحدة السكنية مرتين، وإنما تم إعادة تخصيص الوحدات بعد سحبها من غير المستحقين.