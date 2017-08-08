رئيس جامعة طنطا: موظفو «نفقة الدولة» استولوا على علاج الغلابة

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كشف الدكتور إبراهيم سالم، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن مخالفات فادحة فى صرف أدوية وعلاجات المرضى المقرر صرفها على نفقة الدولة لصالح غير القادرين.

وأكد سالم، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، ورود تقرير الجهاز المركز للمحاسبات رقم 130 لسنة 2017م، والذي كشف عن أنه: لدى مراجعة مستندات العلاج بأجر عن الأشهر من يونيو حتى أكتوبر 2016، شابت مخالفات عديدة القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة، وما ترتب عليه من الاستيلاء على كميات من الأدوية بلغت ما أمكن حصره منها مبلغ 95 ألفا و623 جنيها، مشيرًا إلى إنه تم إحالة الأمر للنيابة العامة.

كان القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلف الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، بفحص ما ورد بالتقرير وذلك في القرار رقم 712 لسنة 2017م، وانتهت اللجنة إلى صحة ما جاء بتقرير الجهاز من الاستيلاء على كميات من الأدوية تبين صرفها على نفقة الدولة باسم مرضى متوفيين، وبقيمة 3 آلاف و600 جنيها دون وجه حق، كما اكتشفت اللجنة صرف كميات من العلاج دون علم أصحابها بمبلغ 11 ألف و63 جنيها، وكذلك قيام عائلات بأكملها بصرف علاج على نفقة الدولة، بلغ ما أمكن حصره 25 ألفا و850 جنيها، وغيرها من المخالفات.

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وكانت "التحرير"، انفردت بالكشف عن واقعة تزوير قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف أدوية باسم مواطنين على أنهم مرضى ذهنيين، دون علمهم، وذلك بمستشفى الطب النفسى التابع لجامعة طنطا، واستغلال صيدلانية شهيرة بمدينة طنطا، موظف وزوجته، كانا يترددان على الصيدلية لشراء بعض الأدوية، وتحصلت على صورة بطاقة الرقم القومي منهما، واشتركت مع أطباء كبار في استصدار قرار من المجالس الطبية المتخصصة، بعلاج الزوجة بزعم أنها تعاني أمراض ذهنية، على خلاف الحقيقة، واستولت على علاج باهظ الثمن، لمدة 4 أشهر، باسم الضحية دون علمها.

فيديو| سرقة باستخدام مرضى «وهميين» في مستشفى طنطا النفسي

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