5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى في «عقار سوهاج»

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قرر أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل أسرة مصاب، والعلاج على نفقة الدولة، لضحايا انهيار منزل في قرية سفلاق بمركز ساقلتة.

وقال عبد المنعم، في بيان له، اليوم الثلاثاء: تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بساقلتة ومديرية الإسكان للتأكد من سلامة المنازل المجاورة، وتكليف التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية برعاية الأسر المنكوبة.

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وأضاف أنه جار رفع أنقاض المنزل المنهار، والمكون من 3 طوابق، وتم إخلاء المنازل المجاورة وتأمين الأهالي من حدوث أية تبعات للانهيار، مشيرا إلى وجوده واللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، وزكريا حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلتة، وقوات الدفاع المدني والحماية المدنية والقيادات التنفيذية والأمنية، منذ فجر اليوم، بموقع الحادث.

وتسبب انهيار المنزل في وفاة الطفل خالد محمد فتحي، 5 أشهر، وفتحي محمود عبد الحميد أبو قورة، 65 عاما، وزوجته، ونجليه كارم ومدحت، وإصابة 14 شخصا آخرين بين كدمات وسجحات، واشتباه في كسر وحالة اختناق، وحالة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغيبوبة سكر، وغيبوبة وهم: إسراء كارم فتحي، 9 سنوات، وأحمد كارم فتحي، 17 سنة، وعبد اللاه محمد شلتوت، 17 سنة، وحسام عاطف بطاح، 17 سنة، وعاطف بطاح عبد الكريم، 50 سنة، وميسرة ناصر حامد، 30 سنة، ومحمود كارم فتحي، 7 سنوات، وباسم فتحي محمود، 40 سنة، وإسراء خلف محمد، 27 سنة، وسما طارق فتحي، 5 سنوات، وعنتر أبو حمادي محمد، 45 سنة، وعبير فتحي محمود، 33 سنة، ونجلاء فتوح محفوظ، 38 سنة، ورحمة كارم فتحي، 12 سنة.