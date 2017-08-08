تجديد حبس مغتصب حفيدته بطنطا 15 يومًا

الغربية - مروة شاهين:

قرر رئيس نيابة ثان طنطا بالغربية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "س.ر" 73 عامًا 15 يومًا، لاتهامه باغتصاب حفيدته التي لا تتعدى 11 عامًا لأكثر من مرة بمنطقة علي أغا، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، يوم الجمعة الماضي، يفيد بورود بلاغ من "ا.م" 38 عامًا، ربة منزل تتهم فيه "س. ر" 73 عامًا باغتصاب ابنتها "م. س" 11 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي، ومقيمة بدائرة القسم، بعد العثور عليها في حالة إعياء شديد نتيجة تعرضها للاغتصاب والاعتداء عليها من جدها.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد أمير الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء حسن داوود وبسام حشكل معاونا المباحث، وكشفت التحريات أن المجني عليها أبلغت شقيقتها بتعدي جدها عليها، حيث اعتادت والدتها تجهيز الطعام وإرساله مع المجني عليها لجدها.

ضُبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تجديد حبسه 15 يومًا.