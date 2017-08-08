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تطوير 10 مراكز شباب وإنشاء 3 حمامات سباحة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تطوير 10 مراكز شباب وإنشاء 3 حمامات سباحة بالوادي الجديد

04:03 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تطوير 10 مراكز شباب وإنشاء 3 حمامات سباحة بالوادي الجديد

مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موافقة الوزارة على دعم المحافظة بتطوير 10 مراكز ونزل الشباب بمركز الخارجة، وإقامة 3 حمامات سباحة.

وأكد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، يوسف الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محافظ الإقليم التقى، اليوم الثلاثاء، وزير الشباب بالوزارة، وتضمن اللقاء موافقة الوزير علي إقامة مضمار قانوني لسباقات الهجن على ملاعب نادي الهجن بمركز باريس.

وأضاف الدمرداش، أن الوزير وافق على تنفيذ رحلات الشباب في برنامج "اعرف بلدك"، لزيارة الوادي الجديد لتعريفهم بالمحافظة ومقوماتها السياحية والتنموية.

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مصراوي Masrawy

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