"شهادات تقدير".. مكافأة مجلس النواب لأوائل الشهادات الأزهرية- صور
"شهادات تقدير".. مكافأة مجلس النواب لأوائل الشهادات الأزهرية- صور
03:42 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
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كتب - محمود مصطفى:
أهدى مجلس النواب، شهادة تقدير لأوائل الشهادات الأزهرية، لتفوقهم الدراسي.
وحضر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بمقر الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
ووجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التحية لرئيس مجلس النواب، لحضوره حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية.
وقال شيخ الأزهر- خلال الحفل- "إن حضور رئيس مجلس النواب حفل اليوم، هو تكريم 2.5 مليون طالب أزهري".
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