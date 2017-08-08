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الصحة: إصدار 162 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أسابيع

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصدار 162 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أسابيع

03:39 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الصحة: إصدار 162 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أسابيع

كتب- أحمد جمعة:

أفادت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، بأنه تم إصدار 162 ألف و14 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 15 يوليو حتى 3 أغسطس 2017 بمحافظات الجمهورية بتكاليف قدرها 348 مليونا و859 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، في تصريح له اليوم، أنه من بين تلك القرارات 33 ألف و95 قرار علاج لمرضى فيروس (سي) لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وقال كاظم، إن القرارات تضمنت 117 ألف و193 قرارًا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، ، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 1248 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة فيما تم توقيع الكشف الطبي على 69 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

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مصراوي Masrawy

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